Polícia Federal investiga desvio de verbas federais do minha casa minha vida no Rio Grande do Norte

Crédito da foto: Divulgação/Polícia Federal Três mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos em Natal

Operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta terça-feira, 31, apura desvios no “Minha Casa, Minha Vida” e do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH no Rio Grande do Norte.

Três mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos em Natal. A investigação constatou que, na tentativa de ocultar a ação criminosa, recursos repassados nos anos de 2008 e 2009 para uma instituição financeira sediada na capital potiguar foram em parte desviados mediante a falsificação de recibos em nome de terceiros.

O objetivo das buscas é coletar provas que revelem o real destino dos recursos indicados nos recibos falsificados, havendo a suspeita de que tenham sido políticos, como vereadores e prefeitos do interior do estado.