Polícia Civil deflagra “Operação ADSUMUS parte III” em Jardim de Piranhas e Itajá

Crédito da foto: Divulgação

A Polícia Civil de Caicó e Assú com apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) deflagrou, no domingo 26, a Operação ADSUMUS parte III que teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão na cidade de Jardim de Piranhas e Itajá. Durante a Operação foi preso em flagrante em Rafael Tomaz Oliveira, 29 anos, vulgo “Rafael do Itajá”, com ele os policiais apreenderam 1 quilo e 700 gramas de maconha, 215 gramas de crack, 290 gramas de cocaína, uma balança de precisão e demais apetrechos utilizados no tráfico.

A Operação ADSUMUS, coordenada pelos delegados Leonardo Germano da delegacia de Caicó e Cidorgeton Pinheiro da delegacia de Assú, tem como objetivo desarticular o crime organizado na cidade de Itajá e região. A primeira parte da Operação foi deflagrada na quinta-feira 23 sendo presas oito pessoas, apreendidas quatro armas de fogo, além de drogas e outros materiais de origem ilícita.

A Polícia Civil solicita apoio da população para encontrar o foragido da justiça Marciel Oliveira dos Santos, vulgo “DODA”, suspeito pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Qualquer informação sobre o seu paradeiro podem ser repassadas através do Disque Denúncia (com Whatsapp) de números (84) 9 9992-2122 e (84) 9 8155-2956.