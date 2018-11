PM encontra corpo que pode ser da irmã dos suspeitos da morte de Anthony Calleb

Crédito da foto: Arquivo de família

Um corpo carbonizado foi encontrado por volta das 11h da manhã desta terça-feira, 6, em uma mata no final do Conjunto Nova Vida. O corpo pode ser da menina de 12 anos, Geane de Melo Nogueira, raptada na madrugada da última segunda-feira, 5. A adolescente é irmã dos suspeitos da morte da criança Anthony Calleb, ocorrida no último domingo, 4, na praça das Malvinas.

Após a morte da criança Anthony Calleb Bezerra da Silva, de um ano e seis meses, a irmã dos suspeitos de terem cometido o crime, Geovane e Jefferson de Melo Nogueira, foi sequestrada e segue desaparecida. A informação foi confirmada pela delegada da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Liana Aragão, na tarde desta segunda-feira, 5.

A delegada confirmou que o pai dos irmãos que confessaram ter cometido o crime que vitimou a criança foi até a delegacia relatar sobre o sequestro da filha. Liana Aragão disse ainda que acredita que o sumiço da menina de 12 anos pode ser alguma retaliação à morte da criança ocorrida no último domingo, 4.

Local onde o corpo carbonizado foi encontrado no final da manhã desta terça-feira (6)

“A informação que eu recebi é que a irmã dos autores da morte da criança teria sido raptada da casa de uma avó e está desaparecida até o presente momento. Inclusive, apesar de tratarmos de homicídios, estamos realizando diligências, tentando localizá-la, mas ainda não temos notícias do paradeiro dela. A família não reconhece quem raptou e disse que não fizeram nenhum contato. Acredito o rapto dessa menina seja uma retaliação ao homicídio da criança”, disse Liana Aragão.

O pai dos dois suspeitos e da menina que está desaparecida informou que na manhã desta segunda-feira foi informado que cerca de 15 homens invadiram a casa da mãe dele, ainda na noite do domingo, e levaram a menina de 12 anos. “Levaram minha filha, espancando ela, e até agora não sei de nada. Estão fazendo buscas tentando encontrar ela”, finalizou.