Pleitos do deputado Ezequiel Ferreira são atendidos para o Seridó

Crédito: Jornalista Rodrigo Rafael

A nova Central do Cidadão de Currais Novos, a inauguração de novas UTIs Adulto e entrega de obras da UTI Neonatal do Hospital Regional de Currais Novos e a assinatura de convênios do Edital de Leite e Derivados são ações atendidas pelo governador Robinson Faria (PSD) para a região Seridó, mediante solicitações de requerimentos do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

“Este sábado é bastante significativo para todos nós da região Seridó. A chegada de melhorias nos serviços públicos essenciais à comunidade e que propiciam a geração de emprego e renda é motivo de orgulho, conquista e renovação do estimulo para manter a luta por benfeitorias para a região”, disse Ezequiel Ferreira.

O presidente da Assembleia Legislativa e o governador estavam acompanhados dos prefeitos de Cruzeta, José Sally, de Lagoa Nova, Luciano Santos, de Tenente Laurentino Cruz, Sueleide Araújo, Serra Negra do Norte, Serginho Fernandes, de Santana do Seridó, Hudson Pereira, Carnaúba dos Dantas, Gilson Dantas e da prefeita de São José do Seridó, Miúda.

Também estiveram na comitiva o vice-prefeito de Ouro Branco, Dr. Araújo, o ex-prefeito de Currai Novos, Vilton Cunha, ex-prefeito de Carnaúba dos Dantas, Alexandre Dantas, o ex-vice-prefeito de Campo Redondo, Manoel Egídio, o médico ortopedista, Thiago Almeida, e vereadores de Campo Redondo, Carnaúba dos Dantas, Acari, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Lagoa Nova e Currais Novos.

A nova Central do Cidadão de Currais Novos está prestes a ser entregue à população da cidade e região Seridó. Beneficiando moradores de cidade circunvizinhas que procuram aquele órgão em busca de atendimento em vários serviços públicos oferecidos pelo Governo do Estado, que neste sábado (30), promoveu uma visita às obras da unidade.

Por considerar que os serviços prestados pelo órgão são essenciais para a população, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) foi um defensor permanente junto a administração estadual, para que essa nova sede da Central do Cidadão ficasse dentro dos padrões de conforto de atendimento aos que necessitam dos serviços ali oferecidos.

“Lutar por melhorias no hospital regional de Currais Novos tem sido uma constante no meu mandato”, disse Ezequiel Ferreira ao relembrar os constantes pleitos aos três últimos secretários de saúde do Estado. Na área de Saúde, Ezequiel desenvolveu ações permanentes em busca de soluções para as demandas do Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, intermediando junto a SESAP-RN e cobrando medidas efetivas para a obstetrícia, clínica médica, traumatologia, fornecimento de insumos e aumento de cota de combustíveis para os veículos da unidade hospitalar que é referência para a região Seridó.

Destinou uma ambulância UTI Móvel para o Hospital Regional para regular, juntamente com a estrutura do SAMU o atendimento aos pacientes do Seridó. O equipamento é utilizado para o atendimento da população dos municípios de Currais Novos, Santana do Mattos, Bodó, Cerro Corá, Lagoa Nova, Jucurutu, Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Acari, Cruzeta, São José do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Equador, Santana do Seridó, Ouro Branco e Jardim do Seridó.

Produtores de Queijos da região do Seridó agora contam com o Edital de Leite e Derivados. “Nosso queijo é artesanal. É de ótima qualidade. Chega a todo Rio Grande do Norte e agora há expectativa de crescimento das vendas com os recursos que chegam mediante convênio com o Banco Mundial”, disse Ezequiel Ferreira, ao lado do Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Guilherme Saldanha, Tatiana Mendes Cunha, Chefe do Gabinete Civil, Vagner Araújo, Secretário de Trabalho, Habitação e Assistência Social e coordenador do Projeto Governo Cidadão.

Os recursos disponibilizados para o Edital de Leite e Derivados são da ordem de R$ 23 milhões para beneficiar uma média de vinte organizações produtivas.

Entre outras ações desenvolvidas pelo deputado Ezequiel podem ser destacados Investimento superior a R$ 1,5 milhão em obras de pavimentação e drenagem para a cidade, nos dois últimos anos. Desse valor R$ 850 mil já foram executados. Além desses recursos, no orçamento desse ano foram inseridos investimentos no valor de R$ 1 milhão em emendas.

Como presidente do Comitê de Ações de Combate à Seca, o deputado Ezequiel desenvolveu ações para a implantação de oito cisternas para melhora o sistema simplificado de abastecimento; instalação de 35 poços e chafarizes urbanos e solicitação de aquisição de três sistemas dessalinizadores, via programa Água Doce para as comunidades Cachoeira, Namorados e São Rafael e distribuição de raquetes de palmas forrageiras.

Na área de segurança pública destinou duas viaturas para a Polícia Civil; dois novos agentes e a garantia da assinatura da reforma do prédio da Delegacia, num investimento de R$ 50 mil. Atendendo solicitação de Ezequiel, o Governo enviou duas viaturas para a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar.