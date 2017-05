Pleitos do deputado Ezequiel Ferreira para empreendedores do Agreste foram assegurados

As solicitações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), para a inclusão de Nova Cruz e Canguaretama, no Programa Microcrédito do Empreendedor estão sendo atendidas nesta quarta-feira (3), quando o governador Robinson Faria (PSD) preside a solenidade de entrega de 600 cheques, beneficiando as duas cidades e mais seis municípios da região Agreste, dentro do Projeto Vila Cidadã.

“O Vila Cidadã envolve 15 secretarias e órgãos do Estado, levando serviços do Governo até a população e promovendo a cidadania. Uma das principais ações é o Programa Microcrédito do Empreendedor desenvolvido pela secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social em parceria com a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte – AGN. Os recursos financeiros possibilitam investimentos no comércio de frutas e verduras, confecção de roupas, oficina mecânica, salão de beleza, lanchonete e artesanato, entre outros, gerando emprego e renda para a população”, afirma o deputado Ezequiel Ferreira.

A entrega de 600 cheques aos microempreendedores acontecerá às 16h no Complexo Educacional Severino Pacheco da Costa (Pachecão), em Goianinha. Serão beneficiados comerciantes dos municípios de Várzea, Santo Antônio, Goianinha, São José de Mipibu, Monte Alegre, Nova Cruz, Pedro Velho e Canguaretama.

O Microcrédito é um apoio aos que desejam empreender. Ele financia até R$ 3 mil para os comerciantes informais e R$ 6 mil para os formais, com prazo de financiamento até 12 meses para ser quitado, com taxas de juros de 1,5% ou 1,7% ao mês, com desconto de 100% dos juros para as quitações em dia.

O Programa financia investimentos e capital de giro associado a projetos com foco nos artesãos, pequenos comerciantes, prestadores de serviços, pequenas indústrias e o agronegócio. O Microcrédito estimula a autonomia financeira, a geração de emprego e renda e expande os pequenos negócios locais, aquecendo a economia dos municípios beneficiados.