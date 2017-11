Plano Municipal de Saúde para os próximos 04 anos foi apresentado em Audiência Pública

As metas estabelecidas através de reuniões com instituições, Conselho Municipal de Saúde e com os vários setores da sociedade ao longo do ano, foram fundamentais para a formatação do “Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021”, que foi apresentado na manhã desta terça-feira (28) em audiência pública na Câmara Municipal de Currais Novos. O Vice-Prefeito Anderson Alves, vereadores, servidores da saúde, imprensa e sociedade, participaram do debate.

De acordo com a Coordenadora de Gestão Estratégica e Participativa da Secretaria Municipal de Saúde, Vanessa Dutra Fialho, “as metas do plano foram construídas com base nas políticas públicas da saúde”. “Esse plano será importante para a construção das políticas e estratégias fundamentais para o avanço da saúde ao longo dos próximos quatro anos”, comentou. Para o Vice-Prefeito Anderson Alves, a gestão participativa aproxima o povo de um debate tão importante. “O Plano Municipal de Saúde reflete a realidade do nosso município e os anseios da população, e é importante ressaltar o trabalho desenvolvido por Rosário e equipe na elaboração deste plano”, comentou Anderson.