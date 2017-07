Plano de Saúde é obrigado a fornecer suplemento alimentar para criança

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN) conquistou na justiça o direito a suplementos alimentares para uma criança através de seu plano de saúde. A decisão, concedida por tutela provisória de urgência, obriga a Amil Assistência Médica a atender as necessidades do paciente no prazo máximo de 48 horas.

A criança de apenas 13 anos de idade é portadora de doença grave e, de acordo com os médicos, devido a um pós-operatório de gastrostomia (GTM) “necessita de nutrição enteral industrializada até que se adapte à artesanal com orientação de um profissional nutricionista”. O pedido foi negado, administrativamente, pelo plano de saúde sob o argumento de existência de cláusula contratual excludente.

No entanto, a Defensoria Pública verificou que “a referida disposição contratual, além de não excluir expressamente a internação domiciliar com orientação nutricional, se afigura abusiva e sem amparo na legislação da Agência Nacional de Saúde, uma vez que o rol de procedimentos definido pela agência reguladora é meramente exemplificativo, nunca taxativo”, tendo sido este também o entendimento adotado pelo Juízo de Direito.

Rayane Guedes – Assessoria de Imprensa/Defensoria Pública do RN