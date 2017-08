Placar da votação dá segurança para avançar nas reformas, diz ministro

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta sexta-feira (4) que o placar da votação que encerrou a denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados mostrou uma força muito grande do governo e “dá mais segurança para avançar nas reformas”.

O placar da votação serviu de termômetro para o governo, que conseguiu 263 votos pela rejeição da denúncia. O resultado é insuficiente para aprovação da reforma da Previdência. Por se tratar de uma proposta que altera a Constituição, a reforma precisa de 308 votos.

Mesmo assim, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira que acredita na viabilidade de aprovação, por se tratar de decisão diferente.

Problemas fiscais continuam

O ministro disse ainda que os problemas fiscais vão continuar mesmo com a recuperação da economia e defendeu que a Previdência é prioritária para o equilíbrio das contas públicas.

“O problema do ‘funding fiscal’ vai permanecer apesar da retomada do crescimento”, declarou durante evento voltado para o setor imobiliário em São Paulo.

Oliveira afirmou que os eventos políticos desta semana reduziram as incertezas e que o cenário político “começa a se endereçar”.

Ele enfatizou que os setores econômicos que mostram bom desempenho este ano, como o agronegócio, não ajudaram a melhorar o quadro fiscal. “Estes setores não têm arrecadação muito forte.”

Reforma da Previdência

O ministro também defendeu que a Previdência, com forte peso sobre os gastos públicos, ainda é prioritária para o esforço fiscal e assim será “ao longo das próximas semanas”.

Oliveira disse também que é factível o prazo até outubro dado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para a aprovação da reforma da Previdência.

Meta fiscal

Sobre a possível revisão da meta fiscal, ele destacou que a arrecadação com o segundo programa de repatriação de recursos no exterior veio abaixo do esperado e que novas medidas serão comunicadas assim que houver uma decisão do governo.

Oliveira disse que a arrecadação federal ficou abaixo das estimativas. “O governo já havia reduzido a previsão para arrecadação com o segundo programa de repatriação no exterior e mesmo assim os números acabaram vindo abaixo do esperado. Isso vai colocando dificuldades”, disse.

Segundo ele, as medidas que forem adotadas pelo governo serão comunicadas assim que houver uma decisão do governo.

PIB

Oliveira afirmou esperar que o PIB do segundo trimestre será praticamente neutro. “Se for negativo será coisa pequena, se vier positivo, também será pouco”, disse.

Taís Laporta, G1