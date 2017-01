Piloto do avião que caiu com Teori tentou pousar duas vezes antes do acidente

A análise do gravador de voz da caixa-preta do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), aponta que o piloto da aeronave fez duas tentativas de pouso no aeroporto de Paraty (RJ) antes de cair no mar, apurou a TV Globo. A gravação também demonstra que não houve pânico, pedido de socorro ou alarme sonoro dentro da aeronave antes da queda.

A caixa-preta do avião – que chegou no sábado (21) a Brasília – está sendo analisada no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado à Aeronáutica responsável pela investigação de acidentes aéreos.

Nesta terça (24), a Aeronáutica informou que a análise preliminar da caixa-preta não apontou “qualquer anormalidade” nos sistemas da aeronave. Os peritos conseguiram acessar os 30 minutos de gravação do equipamento.

Peritos identificaram na caixa-preta que o piloto Osmar Rodrigues – que estava no comando do King Air C90 prefixo PR-SOM e também morreu no acidente aéreo – fez comentários sobre o tempo (estava chovendo na região de Paraty no momento do acidente) e falou na gravação que iria esperar a chuva passar para pousar.

Segundo investigadores ouvidos pela TV Globo, ao longo da gravação é possível ouvir nitidamente apenas a voz do piloto. A gravação captou outras vozes ao fundo, mas são inaudíveis, provavelmente, dos quatro passageiros da aeronave.

Além de Teori e do piloto, também estavam a bordo do King Air outros três passageiros: o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras (dono do avião), Maira Lidiane Panas Helatczuk (massoterapeuta de Filgueiras) e Maria Ilda Panas (mãe de Maira).

A caixa-preta mostra que Osmar Rodrigues conversou sobre assuntos técnicos durante o voo com outros pilotos que estavam voando pela região do litoral sul do Rio de Janeiro. Não há torre de controle no aeroporto de Paraty.

Na primeira tentativa de aterrissar no aeroporto de Paraty, o piloto informa “estou indo para o setor ‘Eco'” e, na sequência, faz uma manobra para tentar pousar novamente.

Investigadores explicaram que “setor Eco” seria uma referência à manobra para leste (east, em inglês). Na linguagem aeronáutica, a letra “E” é tratada como “Eco”.

Ao tentar pousar pela segunda vez, Osmar Rodrigues não relatou nenhuma alteração na aeronave. “Tô na final”, disse o piloto antes da queda, seguindo o procedimento padrão de aterrisagem.

Em seguida, relataram investigadores à TV Globo, a gravação registra apenas um forte barulho do impacto do avião com o mar. A aeronave bateu primeiro com uma asa na água e depois capotou e começou a submergir.

Jornal Hoje, Brasília