PF tem dificuldades para acessar conteúdo de celular do coronel Lima

Ministro Edson Fachin, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato no STF – Ailton de Freitas / Agência O Globo

A Polícia Federal (PF) está com dificuldades para acessar todo o material contido nos aparelhos eletrônicos de João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer. Há dados protegidos que, para serem recuperados, precisam de técnicas especiais. O problema é que tais manobras não garantem sucesso. Pelo contrário: podem até mesmo levar à destruição das informações armazenadas. Assim, a PF pediu autorização do ministro Edson Fachin, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), para fazer esse procedimento.

“Solicito autorização de Vossa Excelência para submeter o aparelho celular apreendido na posse de João Baptista Lima Filho a procedimento especial pelo Instituto Nacional de Criminalística visando à extração de dados. A técnica a ser utilizada se faz necessária para a recuperação plena dos dados contidos no referido aparelho, conforme laudo 1140/2017, em cópia, e requer autorização específica deste juízo pois seu uso pode ocasionar a perda de dados do celular apreendido”, diz trecho de documento do delegado Josélio Azevedo de Sousa endereçado a Fachin, assinado no dia 25 de julho, mas entregue ao STF apenas em 3 de agosto.

O demais dados foram extraídos pela PF, mas não há ainda informações disponíveis sobre o seu conteúdo. A apreensão dos aparelhos e a análise de seu material foram autorizadas por Fachin, em razão das investigações surgidas com a delação de executivos do frigorífico JBS.

ANDRÉ DE SOUZA – GLOBO.COM