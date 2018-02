Petrobras promete investimento de quase R$ 290 milhões em 2018

Crédito da foto: Edilberto Barros/CMM

O gerente do Ativo de Produção da Petrobras em Mossoró, José Wellington de Paiva, informou que a estatal pretende investir R$ 288 milhões na região de Mossoró em 2018. A previsão consta no Plano de Negócios e Gestão (PNG) da empresa. O investimento foi anunciado em audiência entre o gerente da Petrobras no município e uma comissão da Câmara Municipal ocorrida na base da Petrobras na tarde desta quarta-feira, 7.

Segundo José Wellington, os recursos serão aplicados em todo o Ativo de Produção de Mossoró, que compreende, além do município, a região produtora de Upanema, Felipe Guerra, Governador Dix-sept Rosado, Apodi e Areia Branca.

Para isso, segundo ele, a Petrobras projeta aprovação de 11 projetos de perfuração, intervenção e outras medidas, o que vai aumentar o número de sondas em operação e, consequentemente, a quantidade de empregos em Mossoró e região.

“Saímos satisfeitos da audiência, com a expectativa do reaquecimento do setor de petróleo na região de Mossoró, porque R$ 288 milhões em projeção de investimento, em um ano, é uma cifra respeitável”, avaliou a presidente da CMM Izabel Montenegro.