Petrobras abre concurso com 666 vagas e salário de até R$ 10,7 mil

Crédito: Lorena Pacheco – Correio Braziliense

A Petrobras abriu mais um concurso público. De acordo com o edital de abertura, são oferecidas 666 oportunidades, sendo 111 imediatas e 555 para cadastro reserva. Podem concorrer candidatos com nível médio, técnico e superior a salários que variam de R$ 2.672,17 a R$ 6.350,99, com remuneração total de até R$ 10.726,45. A Fundação Cesgranrio é a banca organizadora da seleção.

Além de Brasília, as provas serão aplicadas em Aracaju/SE, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Campinas/SP, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Macaé/RJ, Maceió/AL, Manaus/AM, Mauá/SP, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santos/SP, São José dos Campos/SP, São Luís/MA, São Mateus/ES, São Mateus do Sul/PR, São Paulo/SP e Vitória/ES.

As inscrições começam nesta quinta-feira (8/2) e podem ser feitas até 5 de março, pelo site www.cesgranrio.org.br. As taxas variam de R$ 47 a R$ 76.

O concurso vai cobrar apenas provas objetivas dos inscritos. O teste será aplicado em 8 de abril. Quem concorrer aos cargos de nível superior terá que responder questões sobre português, inglês e conhecimentos específicos. Já quem disputar postos de nível médio, vão ter que mostrar domínio em português, matemática e conhecimentos específicos.

Cargos

Há chances para enfermeiro do trabalho, engenheiro (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, meio ambiente jr, petróleo jr, processamento jr, segurança jr e naval jr), geofísico jr, geofísico (física, geologia), médico do trabalho jr, químico de petróleo jr, técnico de administração e controle jr, técnico de comercialização e logísitca jr, técnico de exploração de petróleo jr, técnico de inspeção de equipamento jr, técnico de logística de transporte jr (controle e operação), técnico de manutenção jr, técnico de segurança jr, técnico de suprimento de bens e serviços jr (administração e mecãnica) e técnico químico de petróleo jr.

Os polos de lotação são: nacional, Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Rio Grande Sul, São Paulo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santos, Macaé e Vitória.

O prazo de validade da seleção é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, após a homologação do resultado final. A previsão, de acordo com o calendário oficial do processo seletivo, é de que o resultado final seja publicado em 28 de junho.