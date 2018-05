Pesquisadores do Inca vem a Natal para discutir a importância da alimentação na prevenção do câncer

Crédito: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde Pública

A Secretaria de Estado da Saúde Pública realiza, dias 9, 10 e 11 de maio, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) a Oficina de capacitação de multiplicadores para a promoção de práticas alimentares saudáveis e prevenção de câncer.

Segundo a pesquisadora da Área Técnica de Alimentação, Nutrição, Atividade Física e Câncer do INCA, Luciana Grucci, hoje a má alimentação e nutrição já configuram entre as principais causas de câncer. “A partir da alimentação saudável, prática de atividade física e manutenção do peso corporal adequado, aproximadamente 1 em cada 5 casos dos tipos mais comuns de câncer no Brasil poderia ser evitado. Além disso, o excesso de peso está fortemente relacionado com pelo menos 13 diferentes tipos de câncer, detre eles os mais comuns em nossa população como mama, intestino, estômago, fígado, esôfago. Por isso, promover práticas alimentares saudáveis é uma importante estratégia de prevenção de câncer”, explica.

O objetivo da Oficina é capacitar profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde como multiplicadores de conhecimentos sobre alimentação, nutrição, atividade física e prevenção de câncer, a fim de que esses profissionais incluam o tema nas atividades de rotina da sua prática profissional.

Entre os temas pesquisados atualmente pelo INCA estão as estimativas dos gastos com os tipos de câncer associados à alimentação inadequada, excesso de peso corporal, inatividade física e consumo de bebidas alcoólicas no Brasil; efeito do modo de produção nos teores de compostos quimiopreventivos em alimentos cultivados no Brasil; consumo alimentar e seu impacto na ocorrência de câncer na população brasileira, além de estudos de revisão sistemática sobre a relação do câncer com alimentação, nutrição, atividade física e câncer.

Serviço:

Oficina de capacitação de multiplicadores para a promoção de práticas alimentares saudáveis e prevenção de câncer.

Dias 9 e 10 de maio (das 8h às 18h)

Dia 11 de maio (das 8h às 12h)

Auditório da UnP (Av. Mal. Floriano Peixoto, 295, Tirol)