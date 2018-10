Pesquisa Ibope/InterTV: Fátima Bezerra tem 8 pontos de vantagem sobre Carlos Eduardo

A InterTV Cabugi, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Norte, divulgou no início da noite desta quarta-feira (17) a primeira pesquisa Ibope sobre o segundo turno das eleições para governo do estado.

Segundo o levantamento, a candidata do PT, Fátima Bezerra, lidera a disputa com uma vantagem de 6 pontos sobre o candidato do PDT, Carlos Eduardo.

Veja os números:

VOTOS TOTAIS – ESTIMULADA:

Fátima Bezerra (PT) – 48%

Carlos Eduardo (PDT) – 42%

Branco/nulo – 8%

Não sabe – 2%

De acordo com o levantamento do Ibope, os candidatos estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro, que é de 3 pontos para mais ou para menor.

VEJA OS VOTOS VÁLIDOS:

Fátima Bezerra (PT) – 54%

Carlos Eduardo (PDT) – 46%

SOBRE A PESQUISA

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entrevistados: 812 pessoas em 40 cidades

Quando a pesquisa foi feita: 14 e 16 de outubro

Registro TSE: BR-08202/2018

Registro no TRE/RN: RN?07695/2018

Nível de confiança: 95%

Contratantes da pesquisa: Inter TV Costa Branca

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos.