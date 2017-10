Período de matrícula antecipada para Educação Especial começa em 1º de novembro

Crédito da foto: SME/Divulgação A expectativa é que mais de 5 mil alunos com necessidades especiais façam a matrícula

O período de matrículas antecipadas para o ano letivo de 2018 para alunos com necessidades educacionais especiais tem início neste 1º de novembro e segue até o dia 30 do mesmo mês em toda a rede de escolas estaduais do Rio Grande do Norte.

A expectativa é que mais de 5.000 alunos com necessidades educacionais especiais façam a matrícula antecipada em escolas da rede estadual de ensino.

Iniciada no ano de 2005, a matrícula antecipada garante mais tempo ao sistema educacional do Estado para o planejamento e execução de melhorias que se fizerem necessárias para atender ao aluno, tanto no aspecto pedagógico como em sua inclusão escolar com o atendimento de suas necessidades educacionais específicas. “Com a adoção da matrícula antecipada, a inserção do aluno na Escola está garantida”, afirma o professor Joiran Medeiros da Silva.

A matrícula antecipada pode ser feita na Escola ou na própria residência do aluno através do SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação), que estará aberto do dia 1º ao dia 30 de novembro. “Após o advento da matrícula antecipada ocorreu um significativo aumento dos estudantes que formam o público alvo da Educação Especial buscando as escolas da rede estadual”, informa Joiran Medeiros.

Lançamento da matrícula antecipada

O lançamento do período de matrícula antecipada para o ano letivo de 2018 para estudantes com necessidades educacionais especiais na rede estadual de escolas acontece durante seminário que será realizado no dia 1º de novembro, no Auditório “Professora Angélica Moura”, no prédio da Secretaria da Educação do RN, Centro Administrativo do Estado, em Natal.

O 6º Seminário para Gestores da Rede Escolar Estadual tem como tema principal “A práxis da gestão na Educação Inclusiva: aspectos legais e pedagógicos em uma Educação Humanizada”. O evento tem abertura às 8h com o hino nacional em libras e momento de atividades culturais. Em seguida, às 8h30, ocorre a conferência “A gestão colaborativa: um importante viés para contemplar a inclusão plena”. Às 10h tem mesa redonda sobre “A gestão colaborativa; relatos de experiência” – com mediação do professor Joiran Medeiros e participação das escolas estaduais “Berilo Wanderley”, “Jorge Fernandes”, “José Fernandes Machado”. Às 11h ocorre debate sobre o tema do evento, e as 11h30 será prestada homenagem da SEEC a atletas paralímpicos da rede estadual de escolas.