Pe. Gerlúcio pároco de São Vicente participou da cerimônia de canonização com Papa Francisco no Vaticano em Roma

Maior país católico do mundo, o Brasil ganhou 30 novos santos na manhã de domingo (15).

Em uma cerimônia na praça São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco canonizou os “mártires do Rio Grande do Norte”, grupo de fiéis católicos assassinados por holandeses calvinistas em 1645. Pronunciando a fórmula ritual da canonização, o pontífice declarou santos os sacerdotes diocesanos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, o camponês Mateus Moreira e outros 27 leigos, incluindo quatro crianças.

Como o momento foi importante para o Rio Grande do Norte contou com aproximadamente 400 potiguares, entre eles o padre de São Vicente o senhor Gerlúcio Medeiros.