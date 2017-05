Pauta da Educação é discutida entre Secretaria e Sinte

Mantendo um diálogo aberto, a secretária de Educação do Estado, professora Cláudia Santa Rosa recebeu representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (Sinte-RN) e representação de professores dos Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP) na tarde de quarta-feira (17). Na ocasião, foram discutidos temas como o pagamento de professores com carga horária suplementar, gratificação de diretores, convocação de professores, redimensionamento de escolas e Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

O primeiro ponto abordado foi o pagamento de professores com cargas horárias suplementares. A coordenadora do setor de Recursos Humanos, Jaqueline Germano informou que tais vencimentos estão em dia e os casos específicos de atraso serão avaliados pelo setor. “Para darmos agilidade aos processos, solicitamos que os diretores das DIRECS nos enviem informações dos servidores com antecedência para que os pagamentos entrem na folha do mês”, afirmou Jaqueline.

Gratificações

Sobre a gratificação para professores e especialistas em atividade nas escolas de Tempo Integral de Ensino Médio, Jaqueline explicou que muitos já receberam e os que ainda estão com a situação pendente precisam resolver algumas questões tais como: vínculo do convênio, documentação incompleta e adequação de porte das escolas. A secretária Cláudia Santa Rosa ainda informou que será publicado um decreto que garante o pagamento de gratificações para professores especialistas.

Convocação

Na pauta da reunião também foi discutida a convocação de professores. Na ocasião, o subsecretário da Educação, professor Marino Azevedo explicou que existem prazos legais para que os profissionais concursados sejam chamados. Sobre o processo seletivo para professores temporários, ele afirmou que os aprovados serão convocados nos mês de junho. A secretária Cláudia reforçou o compromisso do Governo do Estado em contratar novos profissionais. “Temos uma atenção especial com esse assunto”, declarou.

Infraestrutura

Outro pronto abordado pelos representantes do Sinte e professores foram as questões de infraestrutura das escolas. A secretária reconheceu que existem problemas estruturais e que o assunto está sendo tratado com toda agilidade possível. A professora Cláudia informou que existe uma mensagem na Assembleia Legislativa e, caso seja aprovada, vai permitir que a SEEC fique responsável pela execução de obras até R$ 500 mil. Tal mudança irá refletir na celeridade das reformas das escolas.

Plano de Cargos

Das deliberações da reunião, ficou agendado para o dia 25 de maio, um novo encontro para tratar sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Além dos representantes do Sindicato e da Secretaria de Educação, a professora Cláudia Santa Rosa solicitou que fossem convocados servidores das Secretarias de Planejamento e Administração para discussões relativas ao Plano.

Além do subcoordenador da SEEC, professor Marino Azevedo e da coordenadora do setor de Recursos Humanos, Jaqueline Germano, participou da reunião a coordenadora do setor de Inspeção Escolar, Auxiliadora Albano.