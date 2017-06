Paulo de Tarso Lyra /Correio Braziliense , Renato Souza – Especial para o Correio

O mexicano Carlos Slim decidiu acabar com as marcas Embratel e Net. Todas as marcas do grupo, incluído a empresa de telefonia Claro, passarão a se chamar Claro Brasil.

O anúncio da unificação das marcas foi feito nesta sexta-feira, 2 de junho, aos empregados das empresas pelo presidente da holding do grupo, José Felix.

A junção das marcas, segundo Felix, representará a unificação de serviços e de pessoal, tornando o grupo mais ágil para enfrentar a concorrência. Também haverá redução de custos.