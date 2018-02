Parlamentares iniciam o ano legislativo com mobilizações contra a reforma da previdência

Crédito: Senadora Fátima Bezerra – PT/RN

No retorno das atividades legislativas, a bancada da oposição e aliados organizaram, nesta terça-feira (6), um ato contra a reforma da previdência e em defesa da democracia. O ato reuniu trabalhadores, centrais sindicais e parlamentares de diversos partidos.

Em nome da bancada do PT no Senado, a senadora Fátima Bezerra afirmou que a proposta, se aprovada, ampliaria as desigualdades sociais no país. “O ato foi grandioso em termo de representatividade, de mobilização e de resistência contra a reforma da Previdência. Nós sabemos que o golpe parlamentar de 2016 continua em vigor no país, com ataques a democracia e retirando direitos da classe trabalhadora. Mas, felizmente a mobilização e a resistência estão falando mais alto em todo o país. Nosso grito é de muita luta e de resistência”, disse.

Para a senadora potiguar, a reforma da previdência fere um direito sagrado oferecido a classe trabalhadora, que é o direito a uma aposentadoria justa e digna. “A CPI da previdência mostrou que não existe déficit na previdência. Os problemas que apresenta a previdência são frutos de sonegações de impostos e das desonerações. É precisar combater os sonegadores e banqueiros que são os principais devedores da previdência social. O governo tem é que divulgar a lista dos sonegadores e devedores da previdência, e não colocar as dificuldades nas costas dos servidores públicos”, defendeu.

Além da senadora Fátima Bezerra, o Rio Grande do Norte estava representado pela deputada Zenaide Maia.