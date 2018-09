Parcerias realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo capacitaram 274 pessoas em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A capacitação e qualificação profissional é uma das metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Currais Novos como meio de fortalecer e desenvolver o setor no município e, assim, contribuir para uma melhor eficiência nos serviços prestados à população e ao turista que visita a cidade. De acordo com a SEMTUR, em 1 ano e 8 meses, a Prefeitura em parceria com diversas instituições já capacitou 274 pessoas em diversos cursos.

Para a Secretária da SEMTUR, Ana Albuquerque, essas capacitações são importantes para a qualificação da nossa mão de obra. “Esses cursos fortalecem nossos profissionais e qualificam mais pessoas que podem contribuir com o setor turístico de Currais Novos, e as parcerias são de grande importância”, comentou.

Os cursos realizados em parceria com a SEMTUR foram: Condutor Local de Turismo (SEBRAE), Curso de Espanhol (UFRN), Cerimonial e Protocolo (UFRN e UERN/Mossoró), Condutor Local de Turismo (UFRN – Projeto Qualistur), Técnicas de Guiamento em Geoturismo (Governo do RN e SENAC), Qualidade em Serviços Turísticos (Governo do RN e SENAC), Recepcionista e Etiqueta Profissional (UFRN – Projeto Qualistur), e Técnicas para Garçom (Governo do RN e SENAC). Em andamento o curso de Marketing de Destinos Turísticos (UFRN – Projeto Qualistur). Como previsto, devem acontecer os cursos “Liderança Organizacional” (UFRN – Projeto Qualistur) e “Empreendedorismo no Turismo” (UFRN – Projeto Qualistur).