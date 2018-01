Para manter salários dos servidores em dia, Prefeitura de Mossoró não vai realizar Carnaval

Crédito da foto: Carlos Costa – Ascom/PMM

A Prefeitura de Mossoró anunciou, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que este ano de 2018 não vai realizar festejos de Carnaval entre os dias 10 e 14 de fevereiro. A medida se dá devido à insegurança no Estado que tem fortes reflexos em Mossoró e à crise financeira do município.

De acordo com a prefeita Rosalba Ciarlini (PP), a prioridade do governo municipal neste momento é o pagamento em dia dos servidores e a atualização da folha das empresas terceirizadas.

“Acreditamos que os mossoroenses vão entender que temos obras que estavam paralisadas que precisam ser entregues, melhorias na Saúde e na Educação a serem executadas, além, é claro, do pagamento dos servidores em dia”, destacou.

O secretário de Cultura, Eduardo Falcão, afirmou que o município já trabalha em cima do Mossoró Cidade Junina. “O orçamento do município para a Cultura em 2018 ainda não foi aberto. Esse também é um dos motivos pelos quais não viabilizamos os festejos de Carnaval para este ano, no entanto, já estamos trabalhando nas ideias para um grande Mossoró Cidade Junina”, disse.