Pai do Prefeito de Coronel Ezequiel é baleado em Nova Floresta, PB

Genival Marques de Macedo, ex-prefeito da cidade de Coronel Ezequiel no Rio Grande do Norte e pai do atual Prefeito Claudio Marques de Macedo o Boba, foi baleado durante um assalto no início da manhã desta quarta-feira (18), na cidade de Nova Floresta na Paraíba,

Segundo as primeiras informações , a vitima estava vendendo água na Rua João Pessoa quando dois homens encapuzados em uma motocicleta abordaram e subtraíram o dinheiro do mesmo , após o assalto os bandidos retornaram e acabaram atirando contra o para-brisa do veículo.

Pereira como é conhecido , apresenta um corte na face com sangramento, aparentando ter sido atingido pelo disparo e também pelos estilhaços de vidros do para-brisa. A polícia civil e militar foi acionada e estão em rastreamento e apurando o crime. A vítima foi levada para o hospital Unidade Mista de Saúde Nova Floresta e em seguida conduzido para Natal/RN , onde receberia o atendimento médico mais detalhado.

Credito: Blog Notícias da Serra