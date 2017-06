PADRE FÁBIO DE MELO – Um Evangelizador Pela Arte

Padre Fábio de Melo se descreve de forma simples, mas é um fenômeno da evangelização pela arte. O padre, que costuma atrair milhares de fieis para as sua apresentações e pregações, retorna a capital potiguar no dia 22 de julho, na Arena das Dunas.

Sua formação é ampla: sacerdote, professor universitário, graduado em Filosofia e Teologia, Pós-graduado em Educação e Teologia Sistemática, escritor, cantor, compositor e apresentador.

Com 20 produtos gravados, e repertórios que valorizam a religiosidade e a cultura, suas composições são poesias, com roupagem e ritmos modernos. É autor de obras primas de nossa literatura como: “Quem Me Roubou de Mim”, “Tempo: Saudades e Esquecimentos”, “Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta”, “Amigo: Somos Muitos Mesmo Sendo Dois”, “Orfandades” e “Tempo de Espera”, sempre entre os mais vendidos no Brasil.

Padre Fábio é sucesso de audiência na Rede Canção Nova de Televisão, como apresentador do programa Direção Espiritual, que vai ao ar nas noites de quarta-feira.

Essa trajetória bem sucedida é resultado de muito talento e uma dedicação extrema.