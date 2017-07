“Ouvindo o povo nós erramos menos e acertamos mais”, disse prefeito Odon Jr na plenária do “Orçamento Participativo” no Povoado da Cruz

Os moradores do Povoado da Cruz e comunidades adjacentes participaram na noite desta quarta-feira (05) no auditório da Escola Municipal “Justino Dantas”, da plenária do “Orçamento Participativo” referente à “Região 2”, encontro que contou com a presença do Prefeito Odon Jr e de todos os secretários municipais, além de assessores e servidores da prefeitura. O Prefeito Odon Jr disse que a população deve e tem o direito de participar destes encontros, e que estas plenárias são “um avanço enorme para a gestão municipal”. “Ouvindo o povo nós erramos menos e acertamos mais, e nestes quatro anos nós queremos não só entregar obras físicas, mas também sociais”, disse o Prefeito.

Participaram da plenária no Povoado Cruz, moradores de comunidades como Poço da Serra, Pedra Branca, Terra Nova, Santo André, Maniçoba, Farias e Malhada de Dentro. Entre as diversas reivindicações, sugestões e críticas, a aluna Gabriela, da Escola Justino Dantas, apresentou algumas propostas para a gestão, como a melhoria na estrutura da escola, maior segurança na comunidade, e saneamento.

Após o fim da reunião foram eleitos 12 delegados representantes do Povoado da Cruz e comunidades adjacentes que deverão participar da “Conferência Municipal do Orçamento Participativo” no dia 28 de julho no Salão Nobre da Prefeitura.

O “Orçamento Participativo” é um processo democrático de participação no qual a Prefeitura compartilha com o povo a responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias para que a distribuição de recursos públicos municipais aconteça de acordo com as necessidades da população. Para 2018, a gestão municipal disponibilizará R$ 200 mil reais para que a população decida como aplicar estes recursos em 3 ações concretas.

A próxima plenária do “Orçamento Participativo” acontecerá nesta sexta-feira (07) às 19h na Capela de Santa Rita de Cássia, e deverá contar com a participação dos moradores da “Região 3”, formada pelos bairros Paizinho Maria e Alto de Santa Rita.