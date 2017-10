Outubro Rosa: servidoras poderão fazer mamografias gratuitas em outubro

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres no diagnóstico do câncer de mama é o acesso à mamografia – exame de imagem que auxilia na identificação da doença. Diante disso e por ocasião do Outubro Rosa, o Governo do Rio Grande do Norte, por meio do Programa Estadual de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho, firmou parceria com o Grupo Reviver para a realização de mamografias gratuitas em sua unidade móvel.

Os atendimentos acontecerão no estacionamento da Escola de Governo, no Centro Administrativo, nos dias 26 e 27 de outubro, das 7h às 17h. A ação integra também as comemorações do Mês do Servidor.

O público-alvo são prioritariamente mulheres a partir de 50 anos. É necessário trazer no dia do exame cópias legíveis do documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Mulheres com menos de 50, desde que apresentem também requisição médica, poderão ser atendidas.

A unidade móvel tem a capacidade de realizar até 70 exames por dia. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada e mediante agendamento no site www.qualidadedevida.rn.gov.br a partir do dia 16 de outubro. Serão atendidas prioritariamente as mulheres que agendarem a mamografia previamente. O exame leva entre 10 e 15 minutos para ser concluído. Os resultados serão entregues na Escola de Governo cerca de 20 dias após sua realização.

Grupo Reviver

Instituição sem fins lucrativos que surgiu em outubro de 2012, com o objetivo de auxiliar na prevenção do câncer em mulheres com baixo nível de informações sobre a doença e acesso restrito à saúde pública. Atualmente, o grupo leva, além da estrutura necessária, conforto, carinho e amor para quem enfrenta a doença.

O Reviver tem como meta atender à população da Região Metropolitana e Central da cidade do Natal e algumas regiões do interior do Estado. O grupo se mantém através de doações financeiras de pessoas físicas e jurídicas, bem como, de parcerias com o poder público.

