Outubro Rosa é destaque na abertura da Semana do Servidor

Crédito das Fotos: João Gilberto



Exemplos de superação do câncer de mama, alertas sobre formas de prevenção e lições de otimismo. O foco no Outubro Rosa marcou a programação desta quinta-feira (25) da Semana do Servidor na Assembleia Legislativa, que será aberta oficialmente na próxima segunda-feira (29).

A programação especial elaborada pela Comissão de Qualidade de Vida e Saúde da Casa segue até o dia primeiro de novembro e o dia de hoje é considerado o Dia D do Outubro Rosa e da campanha que o Legislativo do RN vem realizando para arrecadação de lenços, integrando-se na campanha nacional realizada pela União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale). Os lenços serão doados a uma instituição de apoio a pacientes com câncer.

Associada-fundadora do Grupo Reviver, Idaísa Mota falou sobre sua experiência na descoberta e tratamento do câncer de mama, além de ensinar o autoexame. “O diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte. Apesar de termos triplicado no RN o número de pacientes com câncer, reduzimos na mesma proporção as mortes. Para isso, é muito importante conhecer o corpo, fazer exames anualmente para o diagnóstico precoce” afirmou.

Ela é autora do livro Manual do Câncer de Mama, no qual relata sua experiência ao lidar com a doença e elenca dicas e direitos para as pacientes. Também participaram a diretora administrativa e financeira, Dulcinéa Brandão, o diretor de Políticas Complementares, Ricardo Fonseca e a presidente do programa de Qualidade de Vida, Raphaelle Brites.

“Aqui em nosso local de trabalho é onde passamos a maior parte do nosso tempo e a prevenção pode ser feita nas mínimas coisas, num bom relacionamento, na harmonia e nos cuidados diários”, afirmou Dulcinéa Brandão, que reforçou a integração de todos à campanha para arrecadação dos lenços. Ricardo Fonseca deu um depoimento emocionado sobre pacientes que acompanha e ressaltou a importância de uma postura otimista diante do diagnóstico, para melhor lidar com a doença. Raphaelle apresentou a equipe do programa de Qualidade de Vida, que está com outras ações programadas para o servidor.

Um dos pontos altos da programação foi a apresentação de dança das voluntárias do Grupo Despertar. O grupo tem atividades como reuniões, palestras educativas, acompanhamentos pré e pós-cirúrgico, visitas hospitalares, entre outros.