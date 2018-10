/out/2018 Prefeito de Poço Branco abandona Carlos Eduardo e passa a poiar Fátima

Robson Pires

Do Mato Grande, acontece a debandada do grupo do prefeito Waldemar de Góis (DEM) para engrossar o caldo da campanha de Fátima Bezerra (PT), na região.

No 1 Turno, o prefeito votou em Carlos Eduardo. Além de Waldemar, também acompanham a decisão a vice-prefeita Tina, o presidente da Câmara, João Horácio, os vereadores Percivaldo Jr. Baba e todo grupo político.