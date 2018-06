Orquestra Sinfônica e Madrigal celebram 60 anos da UFRN

ASCOM – Reitoria/ UFRN

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Grupo Madrigal realizam o espetáculo Grande Missa Nordestina no dia 26 de junho, às 19h, no auditório da Escola de Música. O espetáculo é uma composição do maestro pernambucano Clóvis Pereira e foi composto no ano de 1977 fazendo parte das grandes obras do Movimento Armorial.

O evento que acontece no dia 26 faz parte das comemorações de 60 anos da UFRN. No dia anterior, na segunda-feira, 25, data da criação da universidade em 1958, acontece a Assembleia Universitária terá início às 8h30, com o descerramento da placa alusiva aos 60 anos, seguida pela apresentação da Orquestra Sinfônica da UFRN no hall da Reitoria. A solenidade continua no Auditório Otto de Brito Guerra, onde acontece a entrega de troféus e serão prestadas homenagens aos que fizeram e fazem parte da instituição. Ainda durante a cerimônia, haverá o lançamento dos livros Discurso de Câmara Cascudo, Antologia de Pedro Velho e Carta aos escritores.