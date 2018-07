Orquestra Potiguar de Clarinetas participa de festival na Bélgica

(ASCOM – Reitoria/UFRN)

A Orquestra Potiguar de Clarinetas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está na cidade de Ostend, na Bélgica, onde participa do maior encontro de clarinetistas do mundo, o ClarinetFest 2018, e do 1º Festival Internacional de Corais de Clarinete Guido Six. Este é o segundo ano consecutivo em que o grupo está presente no evento, realizado em 2017 nos Estados Unidos, onde a orquestra potiguar foi a única representante brasileira. Neste ano, o Clarinet Fest acontece entre os dias 6 e 11 de julho.

Na última quarta-feira, 04, os músicos da UFRN tocaram com a Banda de Música da cidade de Zele (Bélgica) a composição nordestina “Suíte Pernambucana”, regidos pelo compositor, arranjador e clarinetista belga Bart Picqueur. O grupo participa nesta quinta-feira, 05, do 1º Festival Internacional de Corais de Clarinete Guido Six.

A Orquestra Potiguar de Clarinetas tem a característica de incluir em seu repertório os clássicos universais da música e também a música brasileira, que inclui cancioneiro popular e música autoral, com arranjos de música nordestina, choros, frevos e maracatu.