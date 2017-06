Órgãos assinam Acordo de Cooperação Técnica para beneficiar agricultores com crédito rural

Objetivando ampliar a oferta de crédito rural no estado, a Seara, a Emater, a Seplan e Banco do Nordeste, numa articulação institucional, irão assinar um Acordo de Cooperação Técnica com vistas a garantir que beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) possam ter acesso ao crédito rural do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf A). A assinatura será nesta sexta- feira (02), às 16h, no Clube Social Pepeuzão, município de Passa e Fica.

A meta é de que 500 famílias, já contempladas com o Crédito Fundiário, possam ter acesso ao Pronaf A no ano de 2017. Serão investidos 13 milhões de reais do Pronaf A em financiamento para os agricultores familiares realizarem atividades produtivas em seus imóveis rurais.

O Pronaf destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. São beneficiários agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que ainda não contrataram essa operação de crédito ou que ainda não contrataram o limite de operações ou de valor de crédito de investimento para estruturação no âmbito do Pronaf.

“A Seara vem somando todos os esforços junto aos parceiros para que essa ação possa chegar efetivamente aos beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, tendo em vista que o PNCF é executado pela Seara.Os órgãos, junto ao Banco do Nordeste, vão trabalhar para qualificar as propostas de projetos do Pronaf A, promovendo o acesso ao crédito rural e a assistência técnica da Emater”, falou o gestor da Seara, Raimundo Costa.