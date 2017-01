Organização do 13º “CactusMoto Fest” se reuniu com Prefeito e secretários

A equipe organizadora da 13ª do “Cactus Moto Fest” se reuniu na manhã desta quarta-feira (25) com o Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, e alguns secretários municipais e coordenadores, para discutir o planejamento da festa que acontecerá entre os dias 17 e 19 de março. O Prefeito Odon Jr destacou a importância do evento para a cidade e se colocou a disposição em ajudar. De acordo com a organização do Cactus, hotéis e pousadas já estão com reservas para os dias de evento, além de uma boa projeção na injeção de recursos na economia local.

A Prefeitura dará apoio nas áreas de infraestrutura, turismo, assistência social, cultura e saúde, como a disponibilidade de barracas para culinaristas e material turístico, ponto de apoio da Secretaria Municipal de Saúde, e apoio às apresentações culturais.