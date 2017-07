“Orçamento Participativo” encerra discussões nos bairros e 54 delegados participarão da Conferência Municipal

A Prefeitura Municipal de Currais Novos encerrou na noite desta quarta-feira (12) na Praça Tetê Salustino as plenárias realizadas em 6 regiões da cidade onde se discutiu a construção do “Orçamento Participativo”, que é um processo democrático de participação no qual a Prefeitura compartilha com o povo a responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias para que a distribuição de recursos públicos municipais aconteça de acordo com as necessidades da população. No debate desta quarta, o Prefeito Odon Jr e o Vice-Prefeito Anderson Alves, ao lado dos secretários municipais, apresentaram as principais ações realizadas pela gestão nestes sete meses, e ouviram da população reivindicações importantes.

“Nossa intenção é que estas mobilizações cresçam ao longo dos anos pois queremos cada vez mais o cidadão próximo da gestão”, disse o Vice Anderson Alves. Para o Prefeito Odon Jr, o “Orçamento Participativo” e o debate constante com a população contribuirão para uma cidade mais democrática. “Essa experiência do Orçamento Participativo foi muito gratificante para a gestão municipal e tem tido uma grande aprovação da comunidade. Tenho certeza que a cada ano essa experiência irá crescer e se desenvolver no nosso município”, disse Odon Jr.

Para a “Conferência Municipal do Orçamento Participativo” que acontecerá no dia 28 de julho às 19h no Salão Nobre do “Palácio Raul Macedo”, 54 delegados/delegadas representantes de todos os bairros e comunidades rurais irão decidir sobre a aplicação de R$ 200 mil reais destinados pela Prefeitura para a aplicação em 3 ações concretas para 2018.