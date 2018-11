Operações de combate ao tráfico de drogas são realizadas em Natal e no Seridó

Crédito da foto: Polícia Civil/Divulgação

As polícias Militar e Civil no Rio Grande do Norte deflagraram na manhã desta sexta-feira, 23, duas operações de combate ao tráfico de drogas em sete cidades do estado.

A Operação Pecado Original ocorre em cinco cidades da região do Seridó. Ao todo estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 42 mandados de prisão preventiva e temporária em Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, Caicó, Jucurutu e Jardim do Seridó. Também foram cumpridos mandados na cidade de Itajá/RN e Campina Grande, na Paraíba.

Segundo a PC, o objetivo da operação é prender criminosos membros de uma facção que atua no estado e que praticavam crimes como tráfico de drogas, roubo e até homicídios, tendo sido identificada conexão, principalmente, entre as cidades de Caicó e Jardim de Piranhas.

O nome da operação é uma referência ao apelido de facção do líder do grupo criminoso e a forma como ele aliciava pessoas a enveredarem pelo caminho do crime.

Já em Natal, a operação foi batizada de Contendas, e também cumpre mandados de prisão, busca e apreensão.