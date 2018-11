Operação contra pornografia infantil no RJ prende professor que tinha 48 mil mídias de pedofilia no computador

Por Lívia Torres, G1 Rio

A polícia civil do Rio fez uma operação contra a pornografia infantil nesta quinta-feira (22) batizada de “Revelação”. As buscas foram feitas por toda Região Metropolitana. Ao todo, 5 pessoas foram levadas para Cidade da Polícia, em Bonsucesso, e 3 foram presas. Quatro suspeitos não foram localizados.

Entre os presos está um professor de inglês identificado como Rafael Ornellas Barbosa Pereira, de 35 anos, que, segundo a polícia, tinha 48 mil mídias de pedofilia em seu computador. Ele foi preso em Icaraí, bairro nobre de Niterói.

Os outros dois presos foram identificados como Edinaldo Cleber Porto de Sá e Luiz Cabral da Mota. Com Luiz, foram apreendidas 11 mil mídias com conteúdo pornográfico.

Em todo o país, as polícias civis de 18 estados e o DF, mais a Polícia Federal, fazem investidas semelhantes. Até as 14h, 61 pessoas haviam sido presas.

A Operação Revelação tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra envolvidos em crimes de pedofilia – quando se encontra material de pornografia infantil, a pessoa é presa.

De acordo com o delegado Robinson Gomes, os alvos foram descobertos pela internet após investigações. Os policiais também apreenderam farto material, entre eles, computadores. Os detidos foram conduzidos para a Cidade da Polícia.

As investigações começaram há três meses, quando policiais descobriram uma rede de informações na internet com imagens de adultos mantendo relações sexuais com crianças.

Foram apreendidos 20 aparelhos eletrônicos, entre celulares, computadores e HDs.

Os presos vão responder por transmissão de vídeos pornograficos e armazenamento de vídeos de crianças e adolescentes. A pena pode variar de 2 a 6 anos de prisão.