Operação Carnaval 2018 da PRF teve início nesta sexta e se estende até o dia 14

Crédito da foto: Arquivo/Divulgação

Teve início à zero hora desta sexta-feira, 9, a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A PRF vai intensificar a fiscalização em sete rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte. A medida é mais uma etapa da Operação RodoVida, que começou no dia 22 de dezembro de 2017 e se encerrará no dia 18 de fevereiro de 2018. A operação Carnaval seguirá até a quarta-feira (14).

A fiscalização será intensificada BR-101 (Norte), BR-110 (entre Areia Branca e Mossoró), BR-226 (liga Natal a Patu, passando pela região Seridó), BR-304 (liga Natal ao estado do Ceará, passando por Mossoró), BR-405 (entre Mossoró e Apodi), BR-406 (liga Natal a Macau), BR-427 (liga Currais Novos a Serra Negra do Norte, passando por Caicó)

O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do Órgão.

A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas como: Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

A fiscalização será intensificada em todo o país, especialmente em pontos estratégicos que registraram maior incidência de acidentes. Conforme levantamento estatístico relativo aos acidentes graves no período do carnaval, os Estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina responderam por 29,64% do total de acidentes de natureza grave nos carnavais dos últimos 5 anos e possuem os trechos mais violentos para este período. A estratégia da PRF é oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade e diminuir o fluxo dos veículos de carga.

Dicas para uma viagem segura

Evite viajar durante a noite

Antes de pegar a estrada, faça uma revisão atenta no veículo. Verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), limpadores de parabrisa, retrovisores e itens de iluminação e sinalização

Verifique a documentação do veículo e a do condutor

Planeje a viagem, lembre-se de programar o horário do início da viagem. A melhor hora de viajar é ao amanhecer

Redobre a atenção na rodovia

Respeite a sinalização e os limites de velocidade

Não ultrapasse nos aclives sem visibilidade, curvas e/ou pontes

Não dirija falando ao celular

Use o cinto de segurança

Se vai dirigir não faça uso de bebida alcoólica