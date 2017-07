Oficina discute Atenção às Crianças com infecção congênita associada ao zika vírus

A Oficina Estratégica de Fortalecimento da Atenção Integral às Crianças com infecção congênita associada ao zika vírus e as storch (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simplex) acontece dias 20 e 21, no hotel Praia Mar, em Natal.

A capacitação está sendo promovida pela Sesap, através da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Centro de Formação de Pessoal (Cefope).

O epidemiologista Giovanny França, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), veio promover uma discussão e explicação sobre o documento “Orientações Integradas – Vigilância e Assistência em Saúde”, publicado em maio como atualização do Protocolo para zika e infecções congênitas. Além de um representante do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) Nacional, que veio falar sobre o novo protocolo para as infecções.

Estão participando representantes do Ministério da Saúde (MS), Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis (EBBS) e Organização Panamericana de Saúde (OPAS). A capacitação tem como público alvo gestores municipais, e conta com a presença de representantes dos municípios de Ceará Mirim, Macaíba, Mossoró, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante.