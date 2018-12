Oficina de elaboração do Plano de Gestão Ambiental de Currais Novos acontecerá no dia 11

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (SEMAAB) realizará no próximo dia 11 de dezembro às 19h no auditório do CERES UFRN Currais Novos, a oficina de elaboração do “Plano de Gestão Ambiental” do município. O plano está sendo elaborado pela gestão municipal com apoio do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA).

Para a coordenadora de Meio Ambiente do Município, Andrezza Maiara, a oficina “representa um avanço com relação às questões ambientais no âmbito municipal”. A participação popular é importante para a elaboração do plano que orientará ações sustentáveis e que melhore a qualidade de vida de todos.