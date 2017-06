OdontoSesc chega à cidade de Itajá

No dia 19 de junho, a cidade de Itajá, distante 205 km de Natal, receberá a unidade móvel OdontoSesc. Até dia 31 de agosto, a iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), e com o apoio da Prefeitura Municipal da cidade, oferecerá gratuitamente serviços odontológicos e orientações sobre promoção à saúde. A solenidade de inauguração será às 19h na Praça Manoel Argemiro Lopes, onde a unidade ficará estacionada.

Os procedimentos disponibilizados envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e professores.

Os agendamentos das 300 vagas disponíveis acontecem no dia 20 de junho, a partir das 8h, na unidade móvel que ficará estacionada na praça Manoel Argemiro Lopes, no bairro Iguaraçu. Para marcar a consulta, o público deverá apresentar comprovante de residência e documento de identidade (RG). Se for comerciário, deverá apresentar, ainda, a declaração da empresa que trabalha. Os estudantes, por sua vez, deverão apresentar a declaração da escola contendo matrícula e frequência do aluno.

A solenidade que marcará a inauguração contará com a presença do presidente do sindicato do comércio varejista de Assu, Francisco de Assis Barbosa, que representará o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz; da diretora regional do Sesc, Jeane Amaral; e do prefeito da cidade, Alaor Neto.

Sobre a OdontoSesc

A unidade móvel OdontoSesc é equipada com modernos aparelhos. Possui quatro consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X, com revestimento e área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos educativos ou musicais para relaxar o paciente. Desde 2001, ano em que começou a atuar, a OdontoSesc já realizou 410.185 procedimentos clínicos e 177.801 atividades educativas.

O diferencial da atuação da OdontoSesc é que o paciente realiza todo o seu tratamento bucal. Após avaliação da equipe de profissionais da unidade, o paciente sabe quantas consultas são necessárias para a conclusão do tratamento, disponibilizado integralmente por meio do projeto. Por este motivo, as vagas são limitadas.

Além da unidade móvel, a assistência odontológica do Sesc RN também inclui três clínicas fixas localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba.