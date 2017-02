Odon Jr e Anderson se reuniram com diretor da Agência de Fomento do RN para discutir programa de microcrédito em Currais Novos

O Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, estiveram em Natal na tarde desta terça-feira (21) onde se reuniram com o Diretor-Presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Murilo Diniz, e com o gerente do programa Microcrédito do Empreendedor, Bosco Medeiros, para discutir a parceria entre a Prefeitura de Currais Novos e o Governo do Estado na execução do programa de Microcrédito do Governo no município. “É importante essa parceria principalmente com relação aos microempreendedores e pequenos empreendedores informais. O programa irá injetar recursos na economia local e desenvolver pequenos negócios”, disse o Prefeito Odon Jr. O programa já está em 74 cidades do RN e investiu R$ 18,9 milhões na economia do Estado, gerando cerca de nove mil empregos diretos. A expectativa, segundo o Governo do Estado, é que até o final de 2018 sejam investidos R$ 40 milhões e beneficiem 20 mil empreendedores potiguares.

Sobre o Programa de Microcrédito do Empreendedor

É um projeto pioneiro no Brasil e é planejado e executado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS) em parceria com a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN). O microcrédito financia em até R$ 3 mil o empreendedor informal e em até R$ 6 mil o empreendedor formalizado, com atendimento individual ou em grupos de três a cinco pessoas. As taxas de juros são de 1,5% ou 1.7% ao mês, e o prazo para pagar o financiamento é de até 12 meses e quem paga em dia tem desconto de 100% dos juros.