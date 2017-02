Odon Jr e Anderson pediram apoio maior da Secretaria Estadual de Segurança para Currais Novos

Preocupados com os índices de criminalidade e de insegurança que desafiam o bem estar da população curraisnovense, o Prefeito Odon Jr e Vice Anderson Alves estiveram na tarde desta terça-feira (21) em Natal, para discutirem com a cúpula da segurança estadual medidas e ações efetivas para Currais Novos. A reunião aconteceu na Secretaria Estadual de Segurança Pública e contou com a presença do Secretário Adjunto da SESED, Coronel Florêncio, com o Capitão Couceiro, e com o Major Macedo, especialista em monitoramento por câmeras. “Reivindicamos a instalação de uma Delegacia Regional da Polícia Civil em Currais Novos e o apoio da SESED ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal”, disse o Prefeito Odon Jr, que também destacou a necessidade de projetos pilotos em cidades sobre monitoramento por câmeras, enfatizando a importância deste investimento no município. “Preocupados com esses índices de criminalidade, eu e Anderson solicitamos um apoio maior da Secretaria Estadual de Segurança à Currais Novos e mais investimentos em segurança na cidade”, disse o Prefeito Odon Jr.