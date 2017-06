OCB/RN e SESCOOP/RN celebram o Dia C em Currais Novos no próximo dia 01 de julho

As cooperativas do Rio Grande do Norte estão mobilizadas para realizar o programa Dia de Cooperar 2017. No primeiro sábado de julho (1), cooperativistas e voluntários se juntam à equipe do SESCOOP/RN para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo. O evento de celebração será em Currais Novos (a 190 km de Natal), a partir das 8h, com serviços de saúde, educação, cidadania e programação cultural no Largo do Coreto O Guarani.

No Rio Grande do Norte, as cooperativas, com o trabalho consolidado, possuem a meta de somar voluntários para beneficiar mais pessoas. “Em 2016, a celebração do Dia de Cooperar beneficiou quase seis mil pessoas em Currais Novos e mais de 12 mil pessoas em todo o estado. Nosso objetivo é superar estes números”, afirma Sônia Rocha, superintendente do SESCOOP/RN. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Currais Novos e da Faculdade do Seridó e Escola Única Master.

O grande desafio do Dia C é estimular o desenvolvimento de projetos contínuos que possam gerar benefícios constantes para as comunidades em que as cooperativas estão inseridas. Para isto, o programa busca abraçar integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), no intuito de alcançar as 169 metas e assim, tornar o mundo um lugar mais justo e menos desigual, até 2030.

ALGUNS SERVIÇOS QUE SERÃO OFERECIDOS

Atendimento médico (exames básicos de saúde – glicemia e pressão arterial)

Orientação nutricional

Espaço beleza

Bazar solidário

Orientações jurídicas

Cadastro Único

Carteira do idoso

Serviços do CRAS e CREAS,

Distribuição de soro caseiro

Espaço infantil,

Oficina de produtos de limpeza,

Oficina de vassouras recicláveis

e muito mais…

DIA C EM NÚMEROS

Na trajetória do Dia de Cooperar, os últimos anos foram essenciais para transformar o Dia C em um grande programa nacional capaz de promover iniciativas socioambientais e transformar realidades em todo o país.

Os números não nos deixam mentir sobre a efetividade do Dia C. Em 2016, 1278 cooperativas desenvolveram 1.180 projetos com a mobilização de mais de 86 mil voluntários. Essas atividades foram realizadas em 777 cidades espalhadas por todos os estados e no Distrito Federal. Este ano, a meta é beneficiar mais de um milhão de pessoas através dos projetos contínuos.