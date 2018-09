Obras de saneamento, infraestrutura e de lazer estão sendo realizadas pela Prefeitura de Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOSU) está realizando três obras de grande importância para o município nas áreas de saneamento básico, infraestrutura e de lazer. No Bairro Alto de Santa Rita, por exemplo, a Prefeitura está atendendo uma antiga reivindicação, que é a construção da passagem molhada que liga dois pontos importantes do bairro, obra esta solicitada no “Orçamento Participativo” do ano passado e que está sendo atendida. Outra obra importante é a instalação de 500 metros de rede de esgotos nas ruas Professora Nair Costa e Antônio Gomes de Melo, ação que conta com a parceria da comunidade e da CAERN.

Mas, uma obra que está sendo bastante aguardada é a reforma na área das piscinas do antigo SESI, que após reformada, funcionará como “Área de Lazer dos Funcionários Públicos Municipais”. Para o Secretário da SEMOSU, Lucas Galvão, estas obras mostram o empenho da Prefeitura em realizar ações que beneficiem a população. “Estamos realizando obras de grande importância para a população e isso mostra que temos compromisso com o desenvolvimento de Currais Novos”, comentou.