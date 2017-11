O Jornal A Notícia parabeniza aos radialistas da região. ”FELIZ DIA”

Hoje é dia do radialista e para quem não sabe, radialista é aquela pessoa que parece que fala conosco através de nosso rádio, aquela voz gostosa e repleta de sentimentos que somente um profissional dessa área poderia ter. Alguém que não transmite apenas notícias, mas sim informações repletas de sentimentos humanos, pessoas que se tornam próximas de uma maneira nada convencional.

Então, parabéns aos radialistas que trazem para nossos lares as mais belas canções, as mais belas mensagens, que conseguem deixar seus problemas de lado para trazer para nossas casas, uma espécie de companhia que não podemos tocar e nem ver, mas que sabemos que está ali, pertinho, captando no ar as ondas de energia que o mundo inteiro emite.

Portanto, se você conhece algum radialista, não pense duas vezes para lhe dar parabéns, para agradecer por sua companhia, por alegrar seu dia, por dedicar aquela canção que pediu com tanto amor para alguém especial. Não deixe de transmitir toda sua energia para esse profissional que, por mais natural que sejam os problemas, sempre nos passa um astral positivo e esperançoso.

E para externar a nossa saudade, fechamos essa matéria com a foto do nosso saudoso Liraldo Dantas, o nosso Parêa, um profissional que viva o rádio.