O gari que venceu um dos mais poderosos grupos da política potiguar formaliza pré-candidatura a deputado federal

O gari José Pedro, vice-prefeito de Jucurutu, formalizou hoje, 18 de março, sua pré-candidatura a deputado federal no Encontro Regional do Partido Solidariedade em Jucurutu.

José Pedro foi candidato em 2016 numa das eleições mais difíceis da história do RN. Junto com o amigo Valdir, que é motorista de ambulância, ele participou de um pequeno grupo político que teve a ousadia de desafiar uma oligarquia poderosa que, nos últimos 50 anos, passou o poder político de pai para filho e de filho para neto.

“Hoje, todos os deputados federais do RN em Brasília possuem vínculos com os grupos tradicionais da política do Estado. São parentes das oligarquias ou acessórios delas. É de se perguntar: será que pessoas com origem simples, que estudaram, se esforçaram, não podem também representar o nosso povo com dignidade?”, defende o deputado Kelps Lima, que recebeu com muito carinho a decisão de José Pedro enfrentar a grande batalha que estar por vir.