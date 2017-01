O estado de saúde de dona Marisa Letícia

Numa escala de um a quatro, o quadro de gravidade do estado de saúde da ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, está no estágio três, segundo médicos que cuidam dela no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela passou, ontem, por um novo procedimento médico depois do Acidente Cárdio Vascular hemorrágico que sofreu. Foi introduzido um cateter em sua cabeça para verificar a pressão intracraniana, após ela realizar exames tomográficos. Na véspera, ela havia passado por um procedimento de emergência para estancar o sangramento provocado pelo rompimento de um aneurisma (dilatação anormal de um vaso sanguíneo) que havia no seu cérebro há pelo menos 10 anos.

O aneurisma se rompeu depois que ela teve um pico de pressão de 23 por 12, quando o normal seria 12 por 8. “Foi um sucesso o procedimento inicial”, afirma o cardiologista Roberto Kalil Filho. “Mas o risco de morte sempre existe em um caso desses”.

“Pela literatura, uma pessoa a cada seis no mundo vai ter um AVC, mas o tipo mais comum é a isquemia, quando há um entupimento da artéria”, segundo Pedro Varanda, neurologista do Hospital Quinta D’Or. “São 80 a 85% dos casos de isquemia e 15 a 20% são sangramentos”.

Ricardo Noblat