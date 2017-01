O elogio da dúvida

A dúvida é mais permanente que a certeza. É ela que misteriosa preenche e fascina. Por ela a humanidade avançou cruzando fronteiras, continentes, impossibilidades. O cientista que por anos perseguiu a resposta esteve mais completo enquanto duvidou. Foi com ela que se levantou a cada manhã para voltar às pesquisas e com ela nem viu passar as horas. O filósofo com a dúvida construiu seu castelo. O escritor com seus fios teceu a trama que prendeu o leitor. A certeza é apenas o final da equação, da obra, do experimento. É o fim da história.

Capitu traiu? A resposta que nunca teremos vai dividir para sempre os que acusam Capitu e os que desprezam Bentinho. Essa divisão faz parte da magia da obra. O silêncio dela, a amargura dele compõem a dúvida deixada pelo escritor. O livro seria uma grande obra mesmo se houvesse a certeza final. Legando ao leitor a pergunta sem resposta, ficou ainda maior. Permaneceu.

Diadorim amou Riobaldo na dimensão em que foi amado? Pelo sertão afora, Riobaldo carregou aquele amor incontido e negado, mas Diadorim sabia que o amor não era impossível no mundo dos jagunços. Visto sempre como a outra pessoa, da qual se fala, nada se sabe dos seus sentimentos. Diadorim é mistério. É feixe de dúvidas. Foi a inspiração da dilacerante paixão do narrador e o fio que percorre todo o livro pelo sertão. Mas terá amado na mesma vastidão? Por que nunca socorreu Riobaldo em seu padecimento? Dúvida haverá. Ela está em todo lugar, está dentro da gente.

Que nomes teriam os filhos de Fabiano e Sinhá Vitória? Entende-se o sentido de deixar o menino mais velho e o menino mais novo definidos apenas pelos seus tamanhos, e chamar de Baleia a cadela que seguia a saga da família. A miséria que descarna, que tange a família retirante, tira também a identidade de cada um. Se o escritor de Palmeira dos Índios fosse dar a eles um nome como seria? Sonoro como o do pai? Forte como o da mãe? Apenas se sabe da viagem sob o sol e daquele silêncio grande, de perguntas não feitas.

A dúvida acompanha a literatura e a vida, instiga a ciência, inspira a arte. É a soberana desentendida que move a história. Foi com ela que Lutero caminhou em direção à porta de Wittenberg. Foi por ela que Leonardo da Vinci transitou da arte para a ciência com inquietação e brilho. Todas a revoluções nasceram das dúvidas. Sem a vontade de saber o que havia além das cavernas, depois das aldeias, dos feudos, das nações, dos oceanos onde estaríamos? A certeza tem a fama de ser o definitivo, mas a dúvida é o verdadeiro poder.

Nesta era do estranho, do terrível e do inusitado, a dúvida tem sido o consolo. Com ela não nos renderemos ao absurdo. A dúvida será o oásis onde nos abrigaremos e com ela vamos esperar a chuva e o começo de um tempo novo.

Por Miriam Leitão