O Crescimento de Bolsonaro nas pesquisas

Com esse cara aparecendo em segundo lugar nas pesquisas tem muita gente se descabelando. Se Lula não conseguir registro pra se candidatar, ele já seria o primeiro. E se Lula for mesmo candidato ele já aparece em segundo lugar e iria para um segundo turno. Pra quem tem medo da direita, precisa rezar pra não aparecer mais nenhum escândalo de corrupção, pois a cada um que vai pra mídia, e observa-se que eles acontecem quase todos os dias, normalmente envolvendo nomes que aparecem como sucessão de Temer, que por sua vez vez, afunda os atuais políticos com medidas impopulares, principalmente contra os trabalhadores e os mais pobres, mais o homem cresce nas pesquisas. É bom ficar de olho!