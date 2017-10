O bilhete perdido e coxinha azeda

Imaginem uma pessoa endividada de repente topar com um bilhete premiado da loteria, depois dar este bilhete a um primeiro qualquer que lhe passa na frente, somente com argumento de que você não saberia administrar o milhão do prêmio.

Mais ou menos foi isso que aconteceu ao Brasil. Topamos com um bilhete premiado, no caso, o petróleo do Pré-Sal, a última reserva virgem de petróleo do Planeta Terra, uma fortuna sem igual, entregamos (ou entregaram) o Pré-Sal ao primeiro que passa pela frente, agora as multinacionais do petróleo, notadamente a Shell e a Chevron, somente com o argumento pífio de que não saberíamos administrar os milhões de petrodólares.

E minha nossa, como esse dinheiro faz falta! Mas aí algum espírito de porco poderia dizer que a “perda não foi total”, teríamos os royalties, os impostos, ora, ora, meros “cala-boca-menino’ ante o grosso, o principal, que seguramente nos colocaria até mesmo como membros da OPEP.

Quando foi descoberta a dimensão do Pré-Sal, a então Presidente Dilma Rousseff asseverou que a integralidade dos seus dividendos seriam destinados à educação. Vivíamos outros tempos, o Governo Federal tinha outro slogan: “Brasil: pátria educadora”. Aprioristicamente não haveria como desconfiar dos nobres desejos da então Presidente, muito mais diante do gigantesco salto qualitativo na educação dado na sua gestão, bem como na do seu antecessor, o Presidente Lula.

Mas aí o espírito de porco, doravante singelamente identificado simplesmente pela alcunha “coxinha”, com toda sua histeria moralista, seu ódio, rancor e ranger de dentes, berraria com punhos cerrados a socar o ar, num rompante esquizofrênico de Rocky Balboa: “Mentira! Esse dinheiro seria todo desviado para corrupção, para os cofres daquele partido maldito e seu líder de nove dedos!”

Então aí, com a serenidade de um monge do Himalaia, que com um simples peteleco nocauteia o raivoso e esquizofrênico coxinha, poderia responder: mesmo que última instância for confirmado a integralidade de absolutamente todas as acusações, mesmo que de fato tenha havido desvios, mesmo com tudo isso, com a sobra, ou boa parte dos recursos, estaríamos garantidos como Pátria Educadora, teríamos a chance de ir além.

Muito pior está agora, a integralidade dos recursos obtidos com o Pré-Sal indo diretamente aos bolsos das multinacionais, longe das terras brasileiras, e garantindo a alegria hipócrita de meia dúzia de capitalistas cínicos, ou em termos mais diretos: O Brasil não ver nem a cor desse dinheiro!

O que o Brasil tinha, antes desse GOLPE JURÍDICO MIDIÁTICO que colocou a quadrilha pmdbista de Temer, era projeto nacional estava dando certo. Havia uma implícita valorização implícita da brasileirização, e para não dizerem que estou sendo partidário eu digo, a última vez que isso aconteceu antes do governo petista, foi na época dos militares (pasmem! Os militares tinham muitos pecados nas costas, mas não se pode dizer que eles não eram nacionalistas).

Mas aí o espírito de porco coxinha, vesgo que só ele, ainda vem e diz: “quem votou em Dilma, votou em Temer”. Essa é frase mais idiota depois de “o homem não foi à Lua” ou “eu acredito na astrologia”!

Eu votei em Dilma Rousseff e no PT sim! Mas eu NÃO votei nas privatizações a toque de caixa, eu NÃO votei no projeto neoliberal confirmadamente falido, eu NÃO votei na dilapidação do Brasil, eu NÃO votei na entrega da Renca aos estrangeiros, na destruição do que sobra da Amazônia, eu NÃO no congelamento dos gastos públicos por 20 anos, eu NÃO votei no contingenciamento das verbas da educação e saúde, eu NÃO votei no desmantelamento da indústria brasileira, eu NÃO votei num projeto entreguista vulgar, parco e mesquinho, eu NÃO votei em dar o Pré-Sal de mão beijada aos interesses estrangeiros.

Todos esses “nãos” integravam direta ou indiretamente a plataforma do candidato oposicionista em 2014, aercio “do pó” neves, e eu, e mais 50 milhões de brasileiros não votou naquilo.

O que GOLPE representou e representa foi um projeto rejeitado pelo povo, mas acalantado pela elite!

O Brasil é um país de sorte e azar ao mesmo tempo. Aqui não tem vulcão que nem o Japão, não tem terremoto que nem no México, estamos longe das rotas terroristas que assombram a Europa e os Estados Unidos, mas infelizmente temos algo muito pior, nós temos UMA ELITE AZEDA, BURRA, ANTIPATRIOTA E MESQUINHA.

A desgraça do Brasil é a sua elite, ou pior, quem acha que faz parte dela!

Dr. Aristóbulo Lima