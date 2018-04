Nuplam produzirá quatro novos medicamentos para o SUS

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN

O Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (Nuplam) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) produzirá quatro novos medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) assinadas com o Ministério da Saúde na última terça-feira, 27, em Brasília, durante a 15ª reunião do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis).

Dessa forma, o Nuplam passará a produzir os imunossupressores Everolimo e Fingolimode, em parceria com a empresa EMS, e o medicamento Truvada, em parceria com a empresa norteamericana Gilead, para uso na prevenção da Aids. Além desses, será fornecida a substância Teriflunomida, usada no tratamento de esclerose múltipla, em parceria com a Natco Pharma e Nortec Química.

Além do Nuplam, outros laboratórios públicos e privados assinaram termos de compromisso, em um total de 33 Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). Os acordos cobrem a produção de 11 medicamentos sintéticos e cinco biológicos para o tratamento de doenças como hepatite C, câncer, artrite reumatóide, HIV e imunossupressores pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os novos produtos serão negociados com preço até 70% menor que a última aquisição do Ministério da Saúde.