Número de inscritos no Sisu ultrapassa 1,2 milhão

Mais de 1,2 milhão de estudantes aderiram ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2017 até as 19h da terça-feira (24), dia de abertura das inscrições. O prazo para quem ainda não se inscreveu vai até 23h59 (horário de Brasília) de sexta-feira (27). As inscrições devem ser feitas exclusivamente na página do Sisu na internet. Serão 238.397 vagas para educação superior pública, distribuídas em 131 instituições. O número de inscrições alcançou 2.365.170 – cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Ao longo do período de inscrições, o sistema on-line informa diariamente a nota de corte e o candidato pode alterar as opções. Para participar da edição deste primeiro semestre, é preciso ter feito o Enem de 2016 com nota acima de zero na redação. Resultados são divulgados na próxima segunda-feira (30). Por meio do Sisu, sistema informatizado do Ministério da Educação, instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Convocados podem matricular-se em 3, 6 e 7 de fevereiro.